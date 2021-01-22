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36-летнему жителю одного из сел Вознесенского района Николаевской области, который был задержан в ходе спецоперации после того, как открыл огонь по троим сотрудникам полиции и ранил их, грозит пожизненное заключение.

Его действия квалифицированы как посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа и нанесение тяжких телесных повреждений, сообщила пресс-служба облполиции.

Напомним, 21 января 36-летний мужчина, который нанес ножевые ранения своему отцу (отрезал нос, губы и половой орган), начал стрелять в сотрудников полиции, которые прибыли на место происшествия. В результате ранения получили трое правоохранителей. Они госпитализированы и оказана медицинская помощь, сейчас их жизни ничего на угрожает.

На место происшествия прибыли начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет и его заместители - Сергей Прудченко и Руслан Усманов, спецназовцы КОРД и роты полиции особого назначения, специалисты взрывотехнической службы, руководство Вознесенского районного управления полиции и местного отделения. Для задержания злоумышленника была введена специальная полицейская операция.

В результате успешной спецоперации злоумышленника, который был в бронежилете, задержали спецназовцы КОРД.

По словам начальника ГУНП Шайхета, в доме 36-летнего мужчины находились растяжки, которые приводились в действие с помощью радиосвязи, станция управления для срабатывания взрывчатки была при нем. При осмотре специалисты взрывотехнической службы в помещении обнаружили устройство ночного видения, нож, балаклаву, оружие, патроны, взрывчатые устройства. Все это изъяли для проведения экспертизы и установления происхождения предметов.

Следователи задержали жителя Доманевки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
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