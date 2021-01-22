Еще семь лет назад Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор – право народа» предупреждало о том, что подписание невыгодного Украине Соглашения об ассоциации с ЕС и договора о ЗСТ с Евросоюзом обернется для нашей страны крахом экономики, так в итоге и произошло.

Об этом идет речь в статье, опубликованной народным депутатом Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Василием Нимченко в 2014 году.

По мнению парламентария, иногда полезно оглянуться в прошлое, чтобы понять, кто трезво оценивал грядущие перспективы страны, а кто вовлекал ее в очередную авантюру.

Публикуем текст статьи полностью.

Рецидивирующая хворь оппозиционеров, как и словесная диарея бывшего «фронтовика», проявляется больше всего на осенне-зимнем стыке времен года. Причем ее десятилетняя цикличность и несменяемость вирусоносителей дают основание предполагать замирание амплитуды вспышек инфекции, ее видоизменения и проявления болезни, а как следствие — вхождение политического конфликта в состояние агонизирующих конвульсий, что характерно для так называемых постреволюционных ситуаций по типу «ни верхи, ни низы не хотят и не могут…».

Даже на фоне многотысячных демонстраций и майданов за справедливость и правопорядок это вызывает, как говорят в народе, смех сквозь слезы.

Необходимо задаться вопросом, что происходит в действительности. Важны как последствия, так и реальные, действительные причины массового недовольства деятельностью институтов власти, обеспечением государством и руководством страны выполнения конституционной обязанности по социально-правовой защите граждан Украины. Пришло время обособить явление евромайдана с точки зрения правовой категории, оценить «майданированное право» касательно мифов и реальности его регулятивного предназначения.

Затянувшийся политический конфликт и избирательные процессы довыборов в парламент свидетельствуют о непринятии украинским обществом как воинствующего национализма, так и демагогического волюнтаризма. События последней декады ноября 2013 года явились по существу кульминацией полуторагодичного противостояния двух противоположных идеологий относительно внешнего экономического вектора развития Украины как суверенного государства. Массированная государственная пропаганда, подогреваемая эмиссарами западного межконтинентального мира (евроинтеграторами), навязывала иллюзорные перспективы и преимущества подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС и зоне свободной торговли со странами Западной Европы. Вместе с тем украинский народ был в неведении относительно значимости и содержания, а также экономических последствий такого Соглашения. Факт парафирования Соглашения от имени государства Украина, по существу, скрывался и не стал публичным международным актом, как этого требуют Конституция и законодательство Украины. Что там говорить, если даже текст этого Соглашения более полутора лет не был переведен на украинский язык.

Фишка обещанного экономического рая, радужные лживые прожекты о европейском свободном мире обитания и безвизовом передвижении граждан, а также экономическом расцвете, раскрученная государственной агитационной машиной, конечно же, нашла плодородную почву в молодежной и студенческой среде. Государственные институты и их должностные лица вследствие нежелания понимать суть глобальных экономических процессов не без участия транснациональных коррупционных схем вели страну к экономической катастрофе, действуя по принципу «одобрямс».

Самозашорив проблему пребывания в ассоциации законодательной нормой о евроинтеграционном процессе, ответственные за будущее страны лица напрочь забыли о действии законов, определяющих экономическое сотрудничество на основании договора с Российской Федерацией, Соглашения о сотрудничестве с Таможенным союзом в сегменте ЕЭП с Белоруссией, Казахстаном и Российской Федерацией, ратифицированного Украиной в апреле 2004 года.

Общественное движение «Украинский выбор», осуществляя системную просветительскую работу на всей территории Украины, предвидело катастрофические последствия подписания Соглашения и намеревалось донести до ведома народа и власть имущих неконституционность такой «сделки» Европы с украинским народом, которая унормировала бы колониальное закабаление нашей нации по образцу ХХІ века.

Только осознание катастрофических последствий для украинской экономики вследствие подписания Соглашения и взвешенная объективная оценка реалий, как и инстинкт самосохранения беспринципных чиновников, предотвратили дальнейшие заигрывания с Западом. Процесс колонизации Украины был приостановлен.

Государственные клерки высшей пробы, лившие муть на мельницу «евроинтеграторов», так же дружненько после приостановления процедуры подписания начали раскручивать лопасти маховика этой мельницы в обратную сторону. И именно это стало той каплей, которая переполнила чашу терпения и внутреннюю настроенность граждан против непорядочности и обмана, узурпации государством учредительных властных полномочий народа, прав и свобод граждан. Особенно ложь державных мужей о еврорае, как вскрытый нерв, ранила души и сознание студенческой молодежи, которая поверила ложным надеждам на возможность самореализации в европейском пространстве. Это явилось детонатором ноябрьских студенческих митингов в Киеве, Львове и других городах Украины. Однако определенным силам, ведомым триадой и к ним примкнувшим, были нужны не мирные собрания и митинги, а политические конфликты, под прикрытием которых, как на пире во время чумы, можно удовлетворить властные, материальные и другие низменные похоти.

Думается, что в случае с украинским декабрьским «революционным порывом» уместно воспользоваться тезисом о том, что майдан сделали романтики, а используют его в большинстве своем отрибунившиеся негодяи – миллионеры-работодатели с шоколадно-коричневым оттенком.

Здание «рейхканцелярии» профсоюза поджигали, ночные факельные шествия чернорубашечников уже на улицах Львова и Киева, сформирован образ врага в лице органов правопорядка и института президентства… Убийцы киевского судьи под знаменами свободы, сопровождаемые барабанным боем, провозглашаются чуть ли не героями. Просматривается кровавый сценарий унижающих нашу нацию высокопоставленных заграничных эмиссаров на фоне бездарности и непрофессионализма действий чиновничьего аппарата.

Конституционные институты власти пребывают в состоянии турбулентности и растерянности в плотных слоях атмосферы политического противостояния… Следует ожидать адеквата. Конституция нуждается в защите!