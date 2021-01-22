79 народных депутатов лишили зарплаты за декабрь из-за пропуска более 30% голосований в Раде за месяц. Об этом сообщило Движение «Честно».
«Почти 80 народным депутатам в этом месяце не дадут денег! А все потому, что в декабре 2020 года они без уважительных причин пропустили более 30% голосований в ВР или более половины заседаний комитетов. Общая сумма средств, которые не выплатят нардепам, составляет 3,3 миллиона гривен», - сообщили в организации.
Перечень прогульщиков декабря.
Комітет звернувся до спікера @DRazumkov з поданням про позбавлення виплат на депутатські повноваження 79 нардепів, які у грудні-2020 без поважних причин пропустили >30% голосувань ВРУ або >50% засідань комітетів. Економія склала 3,3 млн грн. Перелік прогульників грудня ⬇️ pic.twitter.com/VT0lnV0x6d— ЧЕСНО (@chesno_movement) January 20, 2021
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