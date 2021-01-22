79 народных депутатов лишили зарплаты за декабрь из-за пропуска более 30% голосований в Раде за месяц. Об этом сообщило Движение «Честно».

«Почти 80 народным депутатам в этом месяце не дадут денег! А все потому, что в декабре 2020 года они без уважительных причин пропустили более 30% голосований в ВР или более половины заседаний комитетов. Общая сумма средств, которые не выплатят нардепам, составляет 3,3 миллиона гривен», - сообщили в организации.

Перечень прогульщиков декабря.