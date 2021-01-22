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Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против COVID-19. Об этом говорится в письме президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен по итогам 22-го саммита Украина - ЕС, который состоялся 6 октября 2020 в Брюсселе.

В письме говорится о шагах, предпринятых Европейским Союзом во исполнение договоренностей, достигнутых во время саммита, а также намечен план взаимодействия на текущий год.

Лидеры институтов ЕС выразили надежду, что 2021 в отношениях Украины и ЕС будет таким же насыщенным, как и предыдущий.

Руководители институтов ЕС отмечают, что в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации. Планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности в цифровой и экологической сферах. Готовится к подписанию уже в ближайшее время соглашение о совместном авиационном пространстве. Начата работа предыдущей оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции. Европейские лидеры подчеркивают, что ЕС готов и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19. В прошлом году выделено 190 млн евро, которые были направлены, в частности, на приобретение медицинского оборудования, и первый транш макрофинансовой помощи в объеме 600 млн евро. Институты ЕС готовы сотрудничать с Украиной над выполнением критериев для предоставления второго транша макрофинансовой помощи.

Отдельно отмечается, что Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса. ЕС предпринимает шаги для обеспечения скорейшего доступа Украины к вакцинам.

«Лидеры институтов ЕС отмечают прогресс Украины во внедрении внутренних реформ, несмотря на неблагоприятную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19. Евросоюз готов к дальнейшему сотрудничеству, в частности в вопросах, касающихся борьбы с коррупцией и судебной реформы. Руководители европейских институтов высоко оценивают неотложные шаги, которые были приняты Президентом Украины в контексте развития ситуации вокруг решения Конституционного Суда», - прокомментировал письмо европейских лидеров к Зеленскому заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Также президенты Европейского совета и Европейской комиссии подтвердили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, переговоров Нормандского формата, а также дипломатических усилий Украины в контексте незаконной аннексии Россией АР Крым.
ForUm

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