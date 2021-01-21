Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание Кабмина из-за пожара в доме престарелых в Харькове.

Об этом он сообщил в Telegram

По поручению президента создадут Государственную комиссию во главе с министром развития общин и территорий, которая будет выяснять причины трагедии.

Напомним, днем 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.