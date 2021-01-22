Нацполиция разоблачила трех человек в изготовлении и сбыте поддельных справок о прохождении теста на коронавирус.

По данным киберполиции, фигуранты в Интернете предлагали изготовление справок с отрицательным результатом на COVID-19 без прохождения лабораторных исследований.

Правонарушения разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с работниками столичного Управления по борьбе с наркопреступностью и отделом дознания Дарницкого управления полиции.

Установлено, что противоправный бизнес организовали супруги, которые привлекли к такой деятельности и своего сына. Фигуранты в соцсети размещали объявления об изготовлении справок с отрицательным результатом наличия в организме человека вируса COVID-19.

При этом клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления документации. Для изготовления справок злоумышленники использовали поддельные печати одного из медицинских центров. По желанию клиентов, справки изготавливались на иностранных языках для выезда за границу. Стоила такая услуга 500 гривен. За день злоумышленники успевали реализовать не менее 70 фальсифицированных справок.

По месту жительства и в машине фигурантов работники полиции провели обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, печать, а также «черновая» документация и готовые к продаже справки.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Следственные действия продолжаются.