Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины предотвратили хищение более $720 тыс. со счета медицинской компании.

Как сообщила пресс-служба ведомства, фигуранты подделали платежные поручения и пытались завладеть деньгами, предназначенными для покупки медицинского оборудования для обследования больных COVID-19. По факту мошенничества возбуждено уголовное производство.

В Департамент киберполиции обратилась медицинская компания, которая сообщила о мошенническом завладении деньгами, предназначенными для покупки медицинского оборудования для обследования больных COVID-19.

Правоохранители установили, что злоумышленники направили фишинговую ссылку партнерам потерпевшей компании. С помощью фишинга правонарушители получили данные для входа в электронный ящик. Далее подделали платежное поручение, которое рассылали из сломанного электронного ящика партнеров из Китайской Народной Республики. Поэтому украинская медицинская компания перечислила деньги на счет мошенников, открытый в Великобритании. Таким образом фигуранты пытались присвоить более 723 тысяч долларов США.

Сотрудники киберполиции совместно со следователями полиции Киева, а также в сотрудничестве с правоохранителями Великобритании заблокировали деньги, похищенные со счета компании.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам может грозить до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Киберполиция напоминает о важности соблюдения правил кибергигиены:

не переходить по подозрительным ссылкам;

внимательно проверять URL-адрес необходимого сайта, ведь один лишний символ может означать, что вы попали на фишинговый сайт;

отдавать предпочтение сервисам с двухфакторной аутентификацией;

использовать надежные, сложные пароли. Для создания паролей можно использовать сервис по генерации паролей киберполиции;

в случае сомнения по поводу компрометации аккаунта, немедленно изменить пароль.

Помните: ваш электронный почтовый ящик – универсальный ключ к интернет-аккаунтам. В случае ее взлома вы потеряете контроль над всеми своими аккаунтами.