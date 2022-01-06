Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины предотвратили хищение более $720 тыс. со счета медицинской компании.
Как сообщила пресс-служба ведомства, фигуранты подделали платежные поручения и пытались завладеть деньгами, предназначенными для покупки медицинского оборудования для обследования больных COVID-19. По факту мошенничества возбуждено уголовное производство.
В Департамент киберполиции обратилась медицинская компания, которая сообщила о мошенническом завладении деньгами, предназначенными для покупки медицинского оборудования для обследования больных COVID-19.
Правоохранители установили, что злоумышленники направили фишинговую ссылку партнерам потерпевшей компании. С помощью фишинга правонарушители получили данные для входа в электронный ящик. Далее подделали платежное поручение, которое рассылали из сломанного электронного ящика партнеров из Китайской Народной Республики. Поэтому украинская медицинская компания перечислила деньги на счет мошенников, открытый в Великобритании. Таким образом фигуранты пытались присвоить более 723 тысяч долларов США.
Сотрудники киберполиции совместно со следователями полиции Киева, а также в сотрудничестве с правоохранителями Великобритании заблокировали деньги, похищенные со счета компании.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам может грозить до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
Киберполиция напоминает о важности соблюдения правил кибергигиены:
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- внимательно проверять URL-адрес необходимого сайта, ведь один лишний символ может означать, что вы попали на фишинговый сайт;
- отдавать предпочтение сервисам с двухфакторной аутентификацией;
- использовать надежные, сложные пароли. Для создания паролей можно использовать сервис по генерации паролей киберполиции;
- в случае сомнения по поводу компрометации аккаунта, немедленно изменить пароль.
Помните: ваш электронный почтовый ящик – универсальный ключ к интернет-аккаунтам. В случае ее взлома вы потеряете контроль над всеми своими аккаунтами.
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