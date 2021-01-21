также в разделеПроисшествия
При пожаре в частном доме престарелых в Харькове погибли 15 человек 4
На Донбассе боевики ранили военного 13
В Одессе мужчина убил двух человек и гулял по улице с отрубленной головой 36
В Польше с балкона многоэтажки выпала пятилетняя украинка 24
В Николаеве экс-нардепа задержали за пьяное вождение и сопротивление полиции 23
В Одессе – третий раз за неделю массовое «минирование» детсадов 12
В ДТП на Львовщине пострадали 13 военных 17
ООС: Боевики совершили 2 обстрела за сутки 9
На Днепропетровщине горит церковь 52
Вчера боевики 1 раз нарушили перемирие 9
Найдены тела еще двоих украинцев с затонувшего судна Arvin 26
Полиция назвала вероятные причины пожара в одесской гостинице 12
Найдены тела трех погибших моряков с затонувшего судна Arvin 115
Полицейский застрелил мужчину под Мариуполем, открыто дело 22
Продолжаются поиски 5 моряков с судна Arvin 18
В Одессе горела гостиница, есть жертвы 48
На затонувшем судне в Черном море находились украинцы 31
Под Киевом нашли авто и тело пропавшего 30-летнего мужчины 59

18 января 2021 трагически погиб военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации «Херсон» старший лейтенант Мулявко Александр Игоревич, который выполнял служебные обязанности в составе 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Командование и личный состав 11 отдельной бригады армейской авиации «Херсон» выражает искренние соболезнования родителям, родным и друзьям в связи с трагической гибели офицера, друга, побратима.

О причинах смерти военнослужащего не сообщается. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
0
Теги