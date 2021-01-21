18 января 2021 трагически погиб военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации «Херсон» старший лейтенант Мулявко Александр Игоревич, который выполнял служебные обязанности в составе 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
Командование и личный состав 11 отдельной бригады армейской авиации «Херсон» выражает искренние соболезнования родителям, родным и друзьям в связи с трагической гибели офицера, друга, побратима.
О причинах смерти военнослужащего не сообщается.
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