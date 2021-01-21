В Украину пришло потепление, однако уже к концу месяца вновь будет наблюдаться понижение температуры.
Об этом заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают «Факты».
По словам синоптика, ослабление морозов будет наблюдаться 21 и 22 января.
«По ночам ожидается 2−7 градусов мороза, днем термометры покажут 0−5 градусов тепла. 23 и 24 января по ночам ожидается небольшой минус, днем 2−8 градусов тепла. С 24 по 26 января возможны дожди с мокрым снегом», - рассказала синоптик.
Однако, по ее словам, уже в конце месяца будет наблюдаться снижение температуры до -7°.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время