Европейский суд по правам человека признал, что Россия виновна в ряде нарушений прав человека после оккупации Южной Осетии и Абхазии, но не несет ответственности за эти регионы во время российско-грузинской войны, передает «Европейская правда».

Обе стороны спора объявили о своей победе.

«Сегодня один самых важных дней в новейшей истории Грузии. 12-летний спор с РФ о войне августа 2008 года завершился победой Грузии», - написал премьер-министр страны Гиоргий Гахария.

В свою очередь Минюст России обнародовал сообщение о своей победе в ЕСПЧ, утверждая, что Суд «признал необоснованными обвинения Грузии против России о событиях 8-12 августа 2008 года в Южной Осетии и Абхазии».

Европейский суд по правам человека действительно отклонил одну важную составляющую жалобы Грузии, о событиях 8-12 августа, в дни «активных насильственных действий» (речь идет о вооруженной агрессии РФ против Грузии). Судьи, 11 голосами против 6, решили, что Европейская конвенция по правам человека не позволяет возложить на Россию ответственность за те события.

Впрочем, этот пункт был единственным, по которому Тбилиси получил отказ. По следующим 15 пунктам грузинской жалобы судьи большинством голосов, а иногда и единогласно признали Россию виновной и ответственной за нарушения прав человека на оккупированных ею территориях Грузии.

В течение трех месяцев, до 10 октября 2008 года, Россия была ответственной также за так называемые «буферные зоны» за пределами Абхазии и Южной Осетии, где сохранилось ее военное присутствие. С 10 октября эта ответственность вернулась к Грузии, но те территории, которые до сих пор остаются неподконтрольными Тбилиси, до сих пор находятся под фактическим контролем РФ, считает ЕСПЧ. Решение Кремля о «признании независимости» Абхазии и Южной Осетии не изменило этого факта.

Россия признана виновной в установлении на оккупированных территориях незаконной «административной практики», во время которой нарушала право на жизнь без расследований этих фактов, запрет на пытки или бесчеловечное и унизительное обращение, право на уважение частной жизни, право на защиту собственности, осуществляла внесудебные аресты, ограничивала свободу передвижения, право на образование и тому подобное.

ЕСПЧ не принял никаких решений о компенсации виновной стороны, отложив решение по этой жалобе: по ней будет вынесено отдельное решение.