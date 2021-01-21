также в разделеОбщество
Кабмин собирается на внеочередное заседание из-за трагедии в Харькове
Обвиняемый в нападении на сотрудника Администрации Порошенко получил 8 лет тюрьмы 7
Мининфраструктуры разрабатывает проект строительства высокоскоростной ж/д линии 10
На Житомирщине отстранили руководителя полиции из-за произвола подчиненных 8
Всемирный банк даст Украине на вакцинацию 2,5 миллиарда 8
СМИ: Министр Малюська и его жена Рабчинская организовали коррупционную схему под крышей Минюста и НАИС 28
Подтверждены два маршрута, по которым могут передать украинцев из ОРДЛО 11
Одного из руководителей налоговой Полтавщины задержали за вымогательство 8
Потемкин: У властей Украины одна задача – насолить Медведчуку 14
Urdu Point: Больше месяца украинцы ждут, когда власть разрешит Медведчуку начать производство вакцины от COVID-19 10
Минздрав ведет переговоры с индийским производителем COVID-вакцины 10
ЕСПЧ признал сокрытие цены Межигорья для Януковича нарушением свободы слова 16
ЕСПЧ обвинил Украину в нарушениях прав человека во время Революции достоинства 42
Комитет рекомендовал Раде принять закон о гражданском огнестрельном оружии 19
«Угрожал и толкался»: в полиции сообщили подробности инцидента с Немилостивым 10
«Это только начало»: в ОП отреагировали на скандал с пьяным замом Уруского 21
Минздрав: Медики должны быть в штате каждого учебного заведения 46
Кабмин уволил оскандалившегося зама Уруского 23

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской области гражданина Украины, который проходил службу в созданном и контролируемом российскими спецслужбами так называемом «МГБ ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ установили, что уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды одного из НВФ на оккупированной РФ территории Луганщины. Впоследствии, при содействии кадровых сотрудников псевдоспецслужбы, продолжил террористическую деятельность на штатной должности в так называемой «Службе пограничной охраны МГБ ЛНР». С оружием в руках он выполнял задачи по обеспечению пропускного режима на КПП «Дьяково» (ВОТ Луганской области на границе с Россией), через которое на территорию Украины незаконно поставлялась российская военная техника и вооружение.

Сейчас задержанный дает следователям СБ Украины информацию о перемещении военной техники и вооружении с территории России на ВОТ Луганской области, персональных данных кадровых российских военнослужащих и сотрудников спецслужб, которые курировали деятельность членов НВФ «МГБ ЛНР», другую важную информацию о вооруженной агрессии РФ против нашего государства.

Также проверяется имеющаяся информация о причастности задержанного к совершению тяжких преступлений на временно оккупированной территории, а именно убийств и пыток украинских военных и мирных граждан.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
11
Теги