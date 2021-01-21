Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской области гражданина Украины, который проходил службу в созданном и контролируемом российскими спецслужбами так называемом «МГБ ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ установили, что уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды одного из НВФ на оккупированной РФ территории Луганщины. Впоследствии, при содействии кадровых сотрудников псевдоспецслужбы, продолжил террористическую деятельность на штатной должности в так называемой «Службе пограничной охраны МГБ ЛНР». С оружием в руках он выполнял задачи по обеспечению пропускного режима на КПП «Дьяково» (ВОТ Луганской области на границе с Россией), через которое на территорию Украины незаконно поставлялась российская военная техника и вооружение.

Сейчас задержанный дает следователям СБ Украины информацию о перемещении военной техники и вооружении с территории России на ВОТ Луганской области, персональных данных кадровых российских военнослужащих и сотрудников спецслужб, которые курировали деятельность членов НВФ «МГБ ЛНР», другую важную информацию о вооруженной агрессии РФ против нашего государства.

Также проверяется имеющаяся информация о причастности задержанного к совершению тяжких преступлений на временно оккупированной территории, а именно убийств и пыток украинских военных и мирных граждан.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.