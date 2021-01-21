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Сенат США в среду утвердил кандидатуру Аврил Хейнс, предложенную президентом Джо Байденом, на пост директора национальной разведки США.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство АР.

Хейнс, бывшая заместитель директора ЦРУ, станет одной из основных членов безопасности команды Байдена, наблюдая за агентствами, составляющими разведывательное сообщество страны.

Хейнс, первую женщину на этой должности, Сенат утвердил 84 голосами против 10.

Голосование состоялось после того, как три новых сенаторы были приведены к присяге в среду после инаугурации президента Джо Байдена, что обеспечило демократам большинство в Сенате.

Напомним, 20 января Джо Байден принес присягу президента Соединенных Штатов Америки.
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