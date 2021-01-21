Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (№4335).

Соответствующее решение принято на заседании комитета, передает УНИАН.

Как отметил, представляя законопроект, один из его авторов, депутат от «Слуги народа», член Комитета Александр Дануца, Украина - «единственное государство в Европе, которое не имеет закона об обороте гражданского оружия».

«На сегодняшний день то, что мы имеем, - это большой компромисс... за 30 лет, которые существует наша страна», - сказал он и призвал разработать в дальнейшем, ко второму чтению, этот законопроект и принять его в целом.

В то же время депутат от «СН», член Комитета Максим Бужанский выступил против принятия этого законопроекта. Он отметил: «Разрешив короткоствольное оружие, мы только повысим градус всех бытовых конфликтов, которые сейчас есть, до уровня применения огнестрельного оружия».

«Я слышал аргумент о том, что авторы главного законопроекта считают необходимым разрешить иметь короткоствольное оружие для охраны жилья и имущества. Это не аргумент в моих глазах, потому что у нас разрешено иметь дома гладкоствольное оружие. И чем в данном случае короткоствол имеет преимущество перед ружьем, грубо говоря, я не понимаю», - сказал он.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом регулируются отношения, связанные с оборотом исключительно гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Устанавливаются категории гражданского огнестрельного оружия: А - автоматическое огнестрельное оружие; В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое); С - короткоствольное огнестрельное оружие; D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие; Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

По аналогии с удостоверением водителя, внедряется удостоверение владельца оружия, в котором указываются категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения. Кроме того, на каждую единицу оружия вводится технический паспорт, в котором указываются сведения о владельце и серийный номер оружия.

Право на получение удостоверения владельца оружия имеют дееспособные граждане Украины, которые не имеют медицинских противопоказаний, а также не имеют судимости, которая погашена или снята в установленном законом порядке за преступления, предусмотренные разделом I, II, III, IV, VI, IX, XII, ХIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX Особенной части Уголовного кодекса Украины (кроме реабилитированных); не привлекались к административной ответственности в течение последнего года по ряду статей Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Среди прочего вводится обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу в результате владения, хранения или использования оружия.

Кроме того, вводится Единый государственный реестр гражданского оружия, устанавливаются принципы его ведения.

Также вводятся курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения.

Законопроектом определяются запрещенные к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, части оружия и дополнительное оборудование к оружию.

Регулируются вопросы приобретения в собственность юридическими лицами гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, наследования гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов, хранения гражданского оружия и боеприпасов, применения гражданского огнестрельного оружия для защиты и тому подобное.

Устанавливаются общие принципы ведения специального оборота огнестрельного оружия и боевых припасов и деятельности стрелковых тиров и стрельбищ.

Также члены комитета приняли решение рекомендовать парламенту принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений закона Украины «Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему» (№4336).