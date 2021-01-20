также в разделеОбщество
Кабмин хочет, чтобы закупками централизованно занимались «Лекарства Украины» 12
Суд оставил Микитася под арестом 10
Убийце девочки на Одесчине дали 15 лет, он пытался перерезать себе горло 19
Степанов объяснил, почему поставлять вакцину от Sinovac будет «Лекхим» 30
Кабмин на 20% повысил зарплаты учителям 89
СБУ задержала военного, торговавшего пластидом 12
Тупицкий написал письмо Венедиктовой на 10 страниц 15
Большинство украинцев не готовы вакцинироваться даже бесплатно 19
Полиция начала штрафовать водителей «евроблях» 26
Суд вынес приговоры участникам беспорядков в Новых Санжарах 16
В Карпатах прогнозируют метели и лавины 11
СМИ: В ОРДО хотят сделать граждан с паспортами Украины вне закона 59
В российской «Лиге смеха» будут участвовать команды из ОРДО, Крыма и материковой Украины 29
«Преступные» ВСУ: Нацсовет проверит телеканал «НАШ» 57
В Украине 4383 новых случая COVID-19, выздоровлений – втрое больше 18
19 января. Картина дня 19
«Квартал 95» прокомментировал продажу франшизы «Лиги смеха» российскому каналу 75
Sinovac назвала условие повышения эффективности своей вакцины 34

Одесские полицейские устанавливают лицо, подозреваемое в хулиганстве с применением оружия у детского сада на проспекте Небесной Сотни. Об этом сообщила пресс-служба облглавка полиции.  

О том, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в сторону здания детского сада, в полицию сообщили очевидцы.

Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы территориального отдела полиции было обнаружено поврежденное окно на здании и две стреляные, предварительно из пневматического оружия, пули.

По данному факту полицейские начали производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и принимают меры для установления лица, причастного к указанному правонарушения.  

Напомним, сегодня утром на электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов в Одессе заминированы. Это третье массовое минирование детсадов за неделю.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
10
Теги