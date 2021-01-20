Одесские полицейские устанавливают лицо, подозреваемое в хулиганстве с применением оружия у детского сада на проспекте Небесной Сотни. Об этом сообщила пресс-служба облглавка полиции.

О том, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в сторону здания детского сада, в полицию сообщили очевидцы.

Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы территориального отдела полиции было обнаружено поврежденное окно на здании и две стреляные, предварительно из пневматического оружия, пули.

По данному факту полицейские начали производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и принимают меры для установления лица, причастного к указанному правонарушения.

Напомним, сегодня утром на электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов в Одессе заминированы. Это третье массовое минирование детсадов за неделю.