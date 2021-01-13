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Одесские полицейские проверяют сообщение о заминировании учреждений дошкольного образования, суда и прокуратуры, сообщает пресс-служба облглавка.

 Информация о том, что заминированы 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновский районный суд Одессы и здание Одесской областной прокуратуры поступила на электронный адрес полиции сегодня в 10:30.

На все объекты направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции.  
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