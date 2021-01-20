В четверг, 21 января, днем ​​температура воздуха в большинстве областей поднимется до нуля и выше. Холодная погода еще будет держаться на Востоке Украины и областях, прилегающим к восточной части, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ночью на Востоке, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и даже Запорожье вероятно -15-24 градуса, а днем ​​-4-10 градусов. Но на Западе ожидается до + 2 + 7 градусов. На остальной территории - постепенный переход от умеренных морозов ночью до оттепели днем.

Серьезных осадков не ожидается.

В Киеве ближайшей ночью еще морозно, хотя и легче, -8-10 градусов, а уже завтра днем ​​потеплеет до оттепели.