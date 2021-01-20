В четверг, 21 января, днем температура воздуха в большинстве областей поднимется до нуля и выше. Холодная погода еще будет держаться на Востоке Украины и областях, прилегающим к восточной части, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Ночью на Востоке, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и даже Запорожье вероятно -15-24 градуса, а днем -4-10 градусов. Но на Западе ожидается до + 2 + 7 градусов. На остальной территории - постепенный переход от умеренных морозов ночью до оттепели днем.
Серьезных осадков не ожидается.
В Киеве ближайшей ночью еще морозно, хотя и легче, -8-10 градусов, а уже завтра днем потеплеет до оттепели.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время