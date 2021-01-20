В Киеве зафиксировано загрязнение воздуха в связи с активной работой котельных систем в частном секторе из-за резкого снижения температуры, сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

В частности, по состоянию на 19 января наблюдается превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения и пыли в Дарницком районе столицы.

По данным пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ул. Вербицкого, 26 - Дарницкий район), по состоянию на 9:10 20 января – есть превышение разовых концентраций твердых частиц (пыли PM1, PM2,5).

Лаборатория КАРС 19 января вечером провела замеры воздуха и зафиксировала превышение показателей продуктов горения, а именно: диоксида азота и оксида углерода – в 2 раза. Резкий запах гари ощущается в разных районах Киева.

По данным стационарных постов Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского за 19 января, в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота и диоксида серы (продуктов горения) в 1,5 - 2 раза.

«Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, что характеризуется слабым ветром. Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. В связи с резким снижением температурных показателей жители частных усадеб начали активно сжигать твердые бытовые отходы, в которых также попадает мусор с пластиком, влияет на загрязнение воздуха», - отметил в. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Специалисты напоминают, что делать в случаях задымленности:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром; включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Для восстановления потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли. Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.