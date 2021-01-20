также в разделеСтолица
В Киеве в квартире многоэтажки взорвался газ 13
В Киеве стремительно растет число заболевших гриппом и ОРВИ 16
В Киеве фиксируют повышенное загрязнение воздуха 9
Кличко: Обучение в школах столицы должно начаться 25 января 20
В киевских больницах – более 900 тяжелых COVID-больных 11
Столичного полицейского задержали на взятке в $10 тысяч 15
В Киеве за сутки зафиксировано 637 новых больных COVID-19 16
Столичный суд оправдал догхантера Святогора 21
В Киеве за сутки – 301 случай COVID-19 11
Киевский троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе 14
В день Крещения откроют оба выхода из метро на Гидропарке 12
Коронавирус в Киеве: за сутки 821 новый больной 10
Вчера в Киеве произошло почти 250 ДТП 9
В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 896 человек 17
В Киеве за сутки подтвердили 794 случая COVID-19 12
Киев занял седьмое место в мире по пробкам 16
В Киеве откроют 32 пункта обогрева 15
Кличко заверил, что в этом сезоне тепло и горячая вода не подорожают 11

В Киеве зафиксировано загрязнение воздуха в связи с активной работой котельных систем в частном секторе из-за резкого снижения температуры, сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

В частности, по состоянию на 19 января наблюдается превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения и пыли в Дарницком районе столицы.

По данным пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ул. Вербицкого, 26 - Дарницкий район), по состоянию на 9:10 20 января – есть превышение разовых концентраций твердых частиц (пыли PM1, PM2,5).

Лаборатория КАРС 19 января вечером провела замеры воздуха и зафиксировала превышение показателей продуктов горения, а именно: диоксида азота и оксида углерода – в 2 раза. Резкий запах гари ощущается в разных районах Киева.

По данным стационарных постов Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского за 19 января, в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота и диоксида серы (продуктов горения) в 1,5 - 2 раза.

«Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, что характеризуется слабым ветром. Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. В связи с резким снижением температурных показателей жители частных усадеб начали активно сжигать твердые бытовые отходы, в которых также попадает мусор с пластиком, влияет на загрязнение воздуха», - отметил в. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Специалисты напоминают, что делать в случаях задымленности:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром; включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Для восстановления потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли. Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги