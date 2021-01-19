Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что инициатива по созданию «Крымской платформы» приобретает все большую поддержку в мире.

Об этом он сообщил на совместной с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Королевства Швеции Анн Линде пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

«Мы сейчас находимся на стадии рассылки официальных приглашений лидерам других государств для участия в саммите «Крымской платформы», - сказал министр.

«Та работа, которую мы проводим со всеми странами по разъяснению целей «Крымской платформы», ее формата, демонстрирует, что эта инициатива приобретает все большую поддержку», - добавил Кулеба.

Напомним, 23 сентября президент Владимир Зеленский представил в ООН концепцию международной «Крымской платформы» и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия по деоккупации Крыма.

Саммит «Крымской платформы», в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года.