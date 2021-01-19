Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в городе Краматорске разоблачили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды следователя отдела расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в Донецкой области, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, 28-летний следователь совместно с посредником - бывшим сотрудником полиции требовали и получили неправомерную выгоду от местного жителя.

За деньги они обещали помочь лицу избежать уголовной ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего.

18 января во время получения взятки в сумме 140 тыс. гривен у здания Управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области в Мариуполе следователь и его сообщник задержаны на основании ст. 208 УПК Украины. Сумма неправомерной выгоды изьята.

В настоящее время проводится комплекс первоочередных следственных (розыскных) и процессуальных действий. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.