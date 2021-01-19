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Суд признал виновным бывшего исполняющего обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Луганской области в получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины), сообщил Офис генпрокурора.

Новоайдарский районный суд Луганской области назначил ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на три года и с конфискацией имущества.

В суде прокурорами доказано, что в июне 2017 должностное лицо получило 500 тыс. грн неправомерной выгоды за выдачу приказов на разработку проектно-технической документации по отводу в собственность земельных участков общей площадью более 200 га.

После провозглашения приговора обвиняемый взят под стражу в зале суда.

 
ForUm

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