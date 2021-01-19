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Число погибших при расчистке заваленных снегом домов в Японии превысило 60 человек.

Об этом сообщил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба, передает УНИАН.

Он рассказал, что правительство окажет экстренную финансовую помощь северным районам страны, где не хватает ресурсов для уборки снега.

«Государство быстро подсчитает необходимые суммы и предоставит помощь для безопасной уборки снега. Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке»,— сказал министр на пресс-конференции в Токио.

Большинство погибших составляют пожилые люди, которые упали с крыш своих домов или умерли под снежными завалами.

Напомним, сильные снегопады идут на севере японского острова Хонсю и на острове Хоккайдо с декабря прошлого года.
ForUm

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