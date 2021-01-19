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В крупнейшей пустыне мира Сахаре выпал снег. Средняя температура января там составляет более 20 градусов, однако сейчас она опустилась до минусовых значений.

Фотографии заснеженной пустыни опубликовал в Instagram фотограф Карим Бучетата, передает УНИАН.

Он сфотографировал заснеженную пустыню недалеко от города Айн-Сефра в Алжире, верблюдов после снегопада в районе Табук на северо-западе Саудовской Аравии, а также овец, стоящих на покрытых льдом дюнах, когда температура упала до -3° C.

Издание The Sun, отмечает, что в жаркое время года температура в пустыне может подниматься до +50 градусов, но в этом месяце температура упала ниже нуля. 10 января местных жителей горного региона поразил снежный шквал. Снег также выпал в Ливане, Сирии и Иране.
ForUm

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