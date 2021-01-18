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Украина будет приглашать мировых лидеров, в том числе новоизбранного президента США Джо Байдена, на празднование 30-летия Независимости.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью ТСН.ua.

«Конечно, будем приглашать. Как и других мировых лидеров. У нас также есть и другие большие события этого года, на которые мы будем приглашать мировых лидеров. Это и саммит «Крымской платформы», и, например, 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра. Поэтому, у нас есть куда приглашать иностранных лидеров, в том числе и президента США. Безусловно, я уверен, что визит президента Байдена - это также вопрос недалекого будущего», - ответил Жовква на вопрос, пригласят ли Байдена в Украину, в частности на 30-ю годовщину Независимости.

Кроме того, по его словам, вопрос визита президента Владимира Зеленского в США был и остается на повестке дня.

«Такой визит мы готовим, паузы у нас не было. Когда новая американская администрация полноценно приступит к исполнению своих обязанностей, включая высших должностных лиц, госсекретаря, соответствующих помощников и его заместителей, и других министров, они подхватят эту тему, и будем этот визит готовить», - пояснил заместитель главы ОП.

Однако, по его словам, сейчас очень трудно говорить о датах визита в США по нескольким причинам.

«Пандемия коронавируса никуда не исчезла, к сожалению. Возможность физических визитов, мягко говоря, очень ограничена. К тому же, вы уже упомянули о внутриполитической ситуации в США. Это также отдельная история. Опять же, я не очень люблю концентрироваться на датах. Давайте концентрироваться на содержании подготовки. Я уверен, что как только этот визит будет содержательно подготовлен обеими сторонами, и Украиной, и Штатами, сразу появится дата», - подчеркнул Жовква.

Как известно, инаугурация запланирована на 20 января.

По традиции, избранный президент приносит присягу на балконе Конгресса США в присутствии приглашенных гостей и многотысячной толпы американцев.

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