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Украину на инаугурации президента США Джо Байдена будет представлять посол Владимир Ельченко. Об этом сообщила пресс-служба Посольства в Facebook.

«В соответствии с определенным американской стороной протоколом, все иностранные государства на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко», - говорится в сообщении.

Байден одержал победу на выборах главы Белого дома 3 ноября 2020. Его инаугурация запланирована на 20 января.

По традиции, избранный президент приносит присягу на балконе Конгресса США в присутствии приглашенных гостей и многотысячной толпы американцев.

В связи с карантинными ограничениями команда Джо Байдена и Камалы Харрис обратилась к американцам с просьбой оставаться дома в этот день. Кроме того, предусматриваются изменения в процедуре традиционного шествия президента от Капитолия к Белому дому.
ForUm

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