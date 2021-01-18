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Укрзализныця работает над повышением уровня безопасности при перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Об этом заявил председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Если мы говорим об электропоездах, то сейчас мы уже занимаемся их модернизацией, которая включает в себя установку камер наблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах электропоезда», - подчеркнул он.

Также, по словам Жмака, в рамках такой модернизации в кабинах машинистов будет устанавливаться оперативная так называемая «красная кнопка», с помощью которой машинист сможет вызвать на следующую станцию ​​по маршруту движения правоохранителей для того, чтобы предотвратить или предупредить случаи неподобающего поведения некоторых пассажиров.

«Моя цель - вернуть в наши поезда пассажиров, забрать их из пассажирского автотранспорта, и вернуть в наши поезда, которые будут комфортными», - резюмировал председатель правления АО «Укрзализныця».

Напомним, что Укрзализныця 25 августа начала пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны компании.

Указанные сотрудники военизированной охраны Укрзализныци перед каждым рейсом будут проходить инструктаж. Также они снабжены специальной формой одежды и знаками различия.
ForUm

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