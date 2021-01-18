Комитет этики UCI дисквалифицировал бывшего главу Федерации велоспорта Украины Александра Башенко на 9 месяцев.

Рассмотрение «дела Башенко» начало еще 4 сентября прошлого года. Сам функционер отказался от посещения заседания, сообщает Sportarena.

Бан для Башенко накладывается на девять месяцев в любой деятельности, связанной с велоспортом. При этом сейчас функционер не занимает никакую должность, поэтому в случае возвращения, ему придется отбыть дисквалификацию перед возобновлением работы.

Отмечается, что действие дисквалификации рассчитано на ближайшие 10 лет.

Напомним, 20 августа прошлого года на внеочередной конференции Федерации велоспорта Украины Башенко был отправлен в отставку с поста главы ФВСУ.

Поводом для увольнения Башенко стал публичный конфликт с велогонщицей Анной Соловей, которой экс-президент нахамил после Европейских игр в Минске.

Украинская велообщественность встала на сторону Соловей и провела акцию у стен Министерства молодежи и спорта Украины с целью добиться отставки скандального чиновника.