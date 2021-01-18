также в разделеОбщество
Украинцы массово жалуются на нарушения закона о языке в сфере обслуживания 10
Синоптик сказала, сколько дней осталось до оттепели 16
Нацгвардия: «Блогеры» запустили БПЛА над АЕС 12
Идентифицировано тело капитана затонувшего в Турции судна Arvin 20
СБУ объявила в розыск главаря группировки «ЛНР» 15
Протестующие против тарифов перекрыли дороги на Буковине 8
Украинские певицы Билык и Иващенко ездили на прием к Лукашенко 38
Главу Гослесагентства уволили через полгода после назначения 21
За мост в Молдову заплатит Украина 45
В ПЦУ развеяли мифы о массовых ныряниях в прорубь 13
В ОП назвали дату проведения «Крымской платформы» 21
Шмыгаль: Платную вакцинацию от COVID-19 будут проводить параллельно с государственной 32
Турция задействовала два вертолета для поиска украинских моряков 15
ООС: Боевики активизировались возле Широкино 9
В Украине – 3034 новых случая COVID-19и более 5 тысяч выздоровлений 27
Вакцинация от COVID-19 в Украине начнется в середине февраля 18
В армии за сутки обнаружили 53 новых случаев коронавируса 10
Мороз и солнце: прогноз погоды на ближайшие три дня 36

Комитет этики UCI дисквалифицировал бывшего главу Федерации велоспорта Украины Александра Башенко на 9 месяцев.

Рассмотрение «дела Башенко» начало еще 4 сентября прошлого года. Сам функционер отказался от посещения заседания, сообщает Sportarena.

Бан для Башенко накладывается на девять месяцев в любой деятельности, связанной с велоспортом. При этом сейчас функционер не занимает никакую должность, поэтому в случае возвращения, ему придется отбыть дисквалификацию перед возобновлением работы.

Отмечается, что действие дисквалификации рассчитано на ближайшие 10 лет.

Напомним, 20 августа прошлого года на внеочередной конференции Федерации велоспорта Украины Башенко был отправлен в отставку с поста главы ФВСУ.

Поводом для увольнения Башенко стал публичный конфликт с велогонщицей Анной Соловей, которой экс-президент нахамил после Европейских игр в Минске.

Украинская велообщественность встала на сторону Соловей и провела акцию у стен Министерства молодежи и спорта Украины с целью добиться отставки скандального чиновника.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги