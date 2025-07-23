На фронті загинув син легендарного українського велогонщика Андрія Винокурова

Український спорт зазнав чергової непоправної втрати. На війні з російськими окупантами загинув Кирило Винокуров, син багаторазового чемпіона та призера європейських і світових першостей з велоспорту, учасника Олімпійських ігор Андрія Винокурова. Захисник України служив у лавах 3-ї окремої штурмової бригади, і його чергове бойове завдання стало останнім. Про це повідомила Федерація велосипедного спорту України.

Кирило Винокуров народився у Харкові в родині видатного велогонщика. Він пішов стопами батька, розпочавши тренування у рідному місті, а згодом вступив до Львівського училища фізичної культури, яке успішно закінчив у 2020 році. У велосипедній спільноті Кирила знали як щирого, цілеспрямованого та відданого хлопця, у якого було безліч планів на майбутнє, які, на жаль, перекреслила повномасштабна війна.

Родина Винокурових на захисті України

Початок повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року застав Андрія Винокурова у Харкові. Як він сам зізнавався, одразу зрозумів, що це не «спецоперація», а знищення українського народу. Спершу Андрій допомагав людям евакуюватися з міста, відвозячи їх на вокзал.

"Розумів, що не всі на той момент були в змозі оплати послуги водія. А потім недалеко від мене було влучання з РСЗВ. Я зрозумів, що досить сидіти вдома. Треба допомагати своїй Батьківщині. Є діти, уже онуки, є близькі, яких треба захищати", – розповідав Андрій Винокуров виданню "Суспільне Харків".

Невдовзі Андрій приєднався до лав Збройних Сил України, де отримав позивний "Велик". Він відзначав схожість військового та спортивного життя: "Якщо порівнювати військове життя і спортивне життя, то воно, однозначно, ідентичне. Графіки, дисципліна. Треба розуміти, що є старші по званню, є офіцери, ти маєш виконувати накази, виконувати свої обов'язки".

За прикладом батька, з початком повномасштабної війни, Кирило Винокуров добровільно вступив до ЗСУ. Він став частиною легендарної 3-ї окремої штурмової бригади, яка бере участь у найзапекліших боях на різних ділянках фронту.

На жаль, під час виконання чергового бойового завдання Кирило загинув. У захисника України залишилася маленька донька. Смерть Кирила Винокурова – це чергове нагадування про високу ціну, яку Україна платить за свою свободу та незалежність.