В Киеве активисты провели акцию в поддержку спортсменки Соловей, требуя отставки президента Федерации велоспорта Башенко.

Под стенами Министерства молодежи и спорта прошла акция «Долой Башенко» в поддержку победительницы Европейский игр-2019 в Минске Анны Соловей, сообщает Укринформ.

Велоактивисты и обычные граждане требовали официальных извинений от президента Федерации велосипедного спорта Украины Александра Башенко перед Анной Соловей, а также его отставки. Также было озвучено требование о лишении Федерации велоспорта статуса национальной.

«Цель нашей акции - привлечь внимание общественности к этому беспрецедентному хамству со стороны президента Федерации, за которым мы наблюдаем в течение последних трех суток. Общество меняется и растет, и некоторые люди, которые сидят в кабинетах, не всегда понимают это и чувствуют, поэтому могут хамить, вести себя вызывающе, и мы должны этому положить конец», - заявил основатель ежегодного веломарафона "Киевская сотка" Сергей Харчук.

На акцию приехала и сама спортсменка Анна Соловей, которая выразила благодарность всем, кто ее поддерживает.

«Я одна ничего не смогу сделать, со мной пойдут профессиональные велогонщики, но пока нам нужна ваша поддержка», - отметила она.

Впоследствии велоактивисты и спортсменка Соловей отправились на встречу с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым. Тот, в свою очередь, полностью поддержал Соловей и подчеркнул, что о расторжении контракта с ней не может быть и речи.

«Я поддерживаю требования об освобождении Башенко с должности председателя Федерации, я поддерживаю требование Анны о том, что он должен публично извиниться ... Я принял решение о создании рабочей группы с коллегами, в которой будут обсуждаться эти вопросы. Но вопрос о лишении Федерации велоспорта статуса национальной и расторжения договора сотрудничества является дискуссионным и требует дополнительного анализа», - отметил Жданов.

Ранее Анна Соловей, выиграв «золото» Европейских игр-2019, возмутилась тем, что Федерация велоспорта Украины на своей странице в Facebook поздравила с этим достижением не ее, а председателя Киевской городской федерации велоспорта Сергея Мухомора. По словам Анны, он не имел никакого отношения к ее победе. За это ее грубо оскорбил президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко, пригрозив выгнать из сборной.