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На новогоднем приеме Александра Лукашенко в Минске 16 января выступили украинские певицы Элина Иващенко и Ирина Билык, сообщил Фонд культурной солидарности Беларуси.

На приеме Лукашенко по случаю старого Нового года в субботу засветились и звезды российской эстрады, среди них Стас Михайлов, Валерий Сюткин и Зара. Был на вечере во Дворце независимости и экс-солист белорусского ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок, передает Украинская правда.

50-летняя Ирина Билык является заслуженной и народной артисткой Украины. 19-летняя Элина Иващенко побеждала в вокальных шоу «Голос. Дети» (2016) и «X-Фактор» (2019), получала первенство на фестивалях «Черноморские игры-2018» и «Славянский базар-2020».

 

Как сообщается, субботний вечер прошел в стиле «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Во время новогоднего приема Лукашенко вручил ордена, медали и благодарности государственным деятелям, артистам и сотрудникам СМИ.

В Беларуси с  9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.

Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
ForUm

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