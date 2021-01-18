Начато уголовное производство по факту причинения смерти лицу работником правоохранительного органа с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

16 января 2021 сотрудники Кальмиусского отделения полиции в Донецкой области в лесополосе неподалеку с. Сартана Кальмиусского района Мариуполя обнаружили незаконную порубку леса группой лиц.

Во время документирования этого факта работники полиции у «лесорубов» изъяли их оборудование и два автомобиля: легковой «ВАЗ-2112» и грузовик «ГАЗ-3302».

На место происшествия приехал 66-летний отец одного из правонарушителей, который, несмотря на запрет, сел за руль грузовика, изымавшегося полицейскими, и начал движение.

По предварительным данным, с целью остановки автомобиля один из полицейских применил огнестрельное оружие, в результате чего водитель получил смертельное ранение и погиб на месте. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного события, назначен ряд экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

Сын убитого Владимира Мигоцкого в день происшествия заявил «Новостям Донбасса», что версия правоохранителей не соответствует действительности.



Он утверждает, что в тот день его брат приехал в Сартану на «Газели», чтобы вытащить застрявший автомобиль друга. Однако вытащить авто не получалось. Он отъехал к лежавшей неподалеку куче дров и загрузил несколько бревен в заднюю часть «Газели», чтобы нагрузить колеса для лучшего сцепления и таким образом вытащить легковушку. В этот момент к ним подъехали полицейские, которые интерпретировали происходящее как незаконную вырубку леса. Мигоцкий-старший с двумя сопровождавшими привез паспорт сына. Разговор перерос в словесную перепалку, пожилой мужчина сел за руль грузовика и отъехал. Один из полицейских открыл огонь из автомата по машине и убил Мигоцкого.