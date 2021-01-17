На затонувшем возле берегов Турции судне Arvin было десять украинцев и два иностранца. Шесть человек спасли, двое погибли, поиски четырех продолжаются.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в воскресенье, 17 января. Он подчеркнул, что украинские консулы уже отправились в порт Бартын.

«Возле берегов Турции затонуло судно Arvin из 10 украинцами и 2 иностранцами на борту. 6 человек спасены, 2 погибли. Поисково-спасательная операция относительно 4 моряков продолжается. Украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи», — написал Николенко.

Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. «Гаряча» лінія: +90 539 550 98 98 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

Российское информационное агентство ТАСС опубликовало имена членов экипажа, находившихся на сухогрузе Arvin.

Граждане Украины:

Рустам Казимов;

Виталий Качур;

Геннадий Кравченко;

Анатолий Савостин;

Сергей Сибилев;

Александр Перкатый;

Виталий Мережко;

Владислав Затерка;

Владислав Остапенко;

Андрей Мельниченко.

Граждане России:

Виталий Галенко;

Николай Климов.

Ранее в воскресенье сообщалось о крушении сухогруза Арвин в Черном море из-за сложных погодных условий. Местные власти начали операции по спасению членов экипажа, предположительно находящихся на трех шлюпках.