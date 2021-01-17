На затонувшем возле берегов Турции судне Arvin было десять украинцев и два иностранца. Шесть человек спасли, двое погибли, поиски четырех продолжаются.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в воскресенье, 17 января. Он подчеркнул, что украинские консулы уже отправились в порт Бартын.
Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. «Гаряча» лінія: +90 539 550 98 98— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021
Российское информационное агентство ТАСС опубликовало имена членов экипажа, находившихся на сухогрузе Arvin.
Граждане Украины:
Рустам Казимов;
Виталий Качур;
Геннадий Кравченко;
Анатолий Савостин;
Сергей Сибилев;
Александр Перкатый;
Виталий Мережко;
Владислав Затерка;
Владислав Остапенко;
Андрей Мельниченко.
Граждане России:
Виталий Галенко;
Николай Климов.
Ранее в воскресенье сообщалось о крушении сухогруза Арвин в Черном море из-за сложных погодных условий. Местные власти начали операции по спасению членов экипажа, предположительно находящихся на трех шлюпках.
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