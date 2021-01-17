Российский сухогруз «Арвин» затонул у берегов Турции в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

«Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции», - говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Mash, в зоне крушения сухогруза «Арвин» плохие погодные условия. На месте работают спасатели, они ищут 15 членов экипажа.

«Сейчас к месту направляются не только спасательные службы, но и гражданские суда. По данным турецких СМИ, на российском судне было три спасательных шлюпки... Уже известно, что сухогруз шел в Бургас», - написали в Mash.

В 13:10 Mash сообщил, что по данным посольства России в Анкаре, погибших при крушении сухогруза "Арвин" нет.

Но по данным турецких СМИ, при крушении погибли два члена экипажа. Троих — на данный момент — удалось спасти.

Напомним в конце декабря в акватории Баренцева моря затонуло рыболовецкое судно "Онега". В результате происшествия в воде оказалось 19 человек, двое из которых спасены.