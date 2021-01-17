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Погода в Украине в ближайшие три дня ожидается солнечной, но с морозами. Ночью в некоторых регионах столбики термометров опустятся ночью до -24 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, 17 января, максимальные -24 градуса ночью синоптики прогнозируют в Сумской области, в Полтавской и Харьковской областях ожидается до -22 градусов ночью, -21 ночью будет в Житомирской и Черниговской областях, а -20 ночью ожидается в Киевской и Днепропетровской областях.

В понедельник, 18 января, в Сумской и Волынской областях ночью до -22 градусов мороза, в Житомирской и Ровенской - до -21, а в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Львовской и Харьковской областях до -20 ночью.

На Крещение морозы все еще удержатся, а вот с 20 января температура воздуха начнет повышаться. Так, 19 января до -22 градусов ночью ожидается в Волынской и Сумской областях, до -21 синоптики прогнозируют в Ровенской и Житомирской областях. Мороз до -20 ночью ожидается в Киевской, Черниговской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях. Вместо с тем, уже с 20 января ни в одном регионе не ожидается снижение температуры до -20.

Напомним, из-за сильных морозов в Украине развернуто 4 тыс. 227 пунктов обогрева. Из них местным самоуправлением - 4 тыс. 200 стационарных пунктов, а ГСЧС - 27 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.
ForUm

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