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Из-за сильных морозов в Украине развернуто 4 тыс. 227 пунктов обогрева. Из них местным самоуправлением - 4 тыс. 200 стационарных пунктов, а ГСЧС - 27 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается в сообщении, пункты ГСЧС установлены с соблюдением всех требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Они обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями. В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей.

Напомним, с начала прогнозируемого снижения температурных показателей, решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионах начали свою работу пункты обогрева. Это сделано с целью недопущения случаев обморожения и гибели людей.

Синоптик рассказала, когда в Украине спадут морозы.
ForUm

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