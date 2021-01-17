также в разделеВыборы
Сегодня в трех городах Украины повторно выбирают мэров 15
ЦИК просит ОГА определить возможность проведения местных выборов возле линии фронта 15
Явка на выборах в Кривом Роге составила 35% 29
Выборы мэра Кривого Рога: фиксируют первые нарушения 78
Перед выборами мэра Кривого Рога полиция возбудила 8 дел 40
Избран новый мэр Черновцов 23
Выборы в Черновцах: члены избиркома подписали пустые протоколы 19
Сегодня в Черновцах проходит второй тур выборов 16
Назначены довыборы в Раду на Прикарпатье 34
В воскресенье в Черновцах будут избирать мэра 14
КИУ: В пяти городах зафиксировали нарушения на повторных выборах 17
На выборах в Днипре победил Филатов 31
Мэром Ривного стал ректор духовной семинарии 27
Синютка поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова 27
Экзит-полы: В Днипре, Львове Черкассах и Николаеве побеждают действующие мэры 31
«Опора»: Явка во втором туре в 11 городах составила 29,3% 21
Наблюдатели фиксируют нарушения на местных выборах 18
ЦИК назвала явку избирателей по состоянию на 13:00 29

В день повторных выборов городского головы Броваров Киевской области на улицах заметили скрытую агитацию на бордах.

Об этом сообщило общественное движение Честно в Twitter.

Также полиция на участке по ул. Шевченко, 21 задержала человека, который пытался сфотографировать бюллетень.

Кроме того, на одном из участков женщина за 10 мин успела испортить бюллетень, написать заявление, чтобы выдали другой, потерять в соседней кабинке выданный бюллетень, который был найден другим избирателем и предан ей снова, оборвать шторку на кабинке, перейти в другую кабинку.

Как сообщила член ТИК Наталья Кравчук, участки открылись вовремя.

По состоянию на 9:00 проголосовало 2,7% избирателей на участке 321233. ТИК будет сводить общие данные по явке со всех участков.

17 января в Броварах, Борисполе (Киевская область) и Новгороде-Северском (Черниговская область) проходят повторные выборы мэров.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
9
Теги