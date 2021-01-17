В день повторных выборов городского головы Броваров Киевской области на улицах заметили скрытую агитацию на бордах.

Об этом сообщило общественное движение Честно в Twitter.

Также полиция на участке по ул. Шевченко, 21 задержала человека, который пытался сфотографировать бюллетень.

Кроме того, на одном из участков женщина за 10 мин успела испортить бюллетень, написать заявление, чтобы выдали другой, потерять в соседней кабинке выданный бюллетень, который был найден другим избирателем и предан ей снова, оборвать шторку на кабинке, перейти в другую кабинку.

Как сообщила член ТИК Наталья Кравчук, участки открылись вовремя.

По состоянию на 9:00 проголосовало 2,7% избирателей на участке 321233. ТИК будет сводить общие данные по явке со всех участков.

17 января в Броварах, Борисполе (Киевская область) и Новгороде-Северском (Черниговская область) проходят повторные выборы мэров.