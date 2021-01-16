Правительство Соединенных Штатов 16 января провело 13-ю и последнюю смертную казнь за каденции президента Дональда Трампа. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«В федеральной тюрьме города Терре-Хот, штат Индиана, был казнен Дастин Хиггс. Его приговорили к смертной казни за убийство трех женщин в природном заповеднике Мэриленда в 1996 году. Он стал третьим человеком на этой неделе, который получил смертельную инъекцию», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Соединенных Штатах Америки сделали смертельную инъекцию Лизе Монтгомери, которая стала первой казненной женщиной в стране за последние около 70 лет.

Федеральные казни в США были остановлены в течение 17 лет. Действующий президент Дональд Трамп, когда пришел к власти, приказал их восстановить. Напомним, Трамп будет президентом США до 20 января - до инаугурации нового президента Джо Байдена, который является решительным противником проведения казней.