также в разделеСтолица
Киевский троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе 10
Коронавирус в Киеве: за сутки 821 новый больной 9
Вчера в Киеве произошло почти 250 ДТП 9
В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 896 человек 16
В Киеве за сутки подтвердили 794 случая COVID-19 11
Киев занял седьмое место в мире по пробкам 14
В Киеве откроют 32 пункта обогрева 11
Кличко заверил, что в этом сезоне тепло и горячая вода не подорожают 10
Кличко просит Кабмин разрешить при локдауне обучение в младшей школе 16
За сутки в Киеве коронавирусом заболели еще 906 человек 32
Неизвестные разбили окна в 4 вагонах киевского метро 15
Киев попал в сотню самых зеленых городов мира 11
За год пассажиропоток в метро Киева упал на 56% 9
В Киеве – почти 900 новых случаев COVID-19 13
Киев вошел в топ-20 городов для дистанционной работы 21
В Киеве за сутки коронавирусом заболел 371 человек 22
В Киеве разрешили работу катков, но с условием 21
Показатель заболеваемости COVID-19 в Киеве один из самых низких за последнее время 14

На столичном Гидропарке откроют второй выход из метро во время празднования Крещения. Об этом сообщили в пресс-службе КП «Киевский метрополитен».

«Для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции «Гидропарк» во время празднования Крещения будет открыт второй выход», - говорится в сообщении.

Вестибюль № 2 (восточный) будет работать 19 января с 10:00 до 17:00, а вестибюль № 1 в обычном режиме.

В метро призвали клиентов придерживаться карантинных мероприятий.

Напомним, один из главных христианских праздников - Крещение Господне (полное наименование - Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа) - отмечают 19 января верующие православной и греко-католической церквей Украины. Главной традицией, сопровождающей праздник Крещения, является освящение воды и ныряние в прорубь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги