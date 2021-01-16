На столичном Гидропарке откроют второй выход из метро во время празднования Крещения. Об этом сообщили в пресс-службе КП «Киевский метрополитен».

«Для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции «Гидропарк» во время празднования Крещения будет открыт второй выход», - говорится в сообщении.

Вестибюль № 2 (восточный) будет работать 19 января с 10:00 до 17:00, а вестибюль № 1 в обычном режиме.

В метро призвали клиентов придерживаться карантинных мероприятий.

Напомним, один из главных христианских праздников - Крещение Господне (полное наименование - Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа) - отмечают 19 января верующие православной и греко-католической церквей Украины. Главной традицией, сопровождающей праздник Крещения, является освящение воды и ныряние в прорубь.