На трассе в Ростовской области произошло новое ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего в оккупированный РФ Донецк.
Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
По имеющимся данным, следовавший из Кисловодска автобус столкнулся в районе поселка Покровское с микроавтобусом, после чего оба транспортных средства слетели в кювет.
Кроме того, судя по опубликованным фото, еще одним участником ДТП стал легковой автомобиль.
Предварительно, в результате аварии пострадали два человека. Других подробностей на данное время нет.
Предыдущее ДТП с автобусом, следовавшим из РФ в оккупированные районы Донбасса, произошло 13 января. Тогда в результате аварии погибли два человека, еще трое пострадали.
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