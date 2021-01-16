На трассе в Ростовской области произошло новое ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего в оккупированный РФ Донецк.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По имеющимся данным, следовавший из Кисловодска автобус столкнулся в районе поселка Покровское с микроавтобусом, после чего оба транспортных средства слетели в кювет.

Кроме того, судя по опубликованным фото, еще одним участником ДТП стал легковой автомобиль.

Предварительно, в результате аварии пострадали два человека. Других подробностей на данное время нет.

Предыдущее ДТП с автобусом, следовавшим из РФ в оккупированные районы Донбасса, произошло 13 января. Тогда в результате аварии погибли два человека, еще трое пострадали.