Утром 13 января в Ростовской области РФ произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором ехали украинцы, сообщает пресс-служба МВД РФ.



«В 6:25 на 973 км а/д М4-Дон произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным водитель 1973 года рождения, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате двое человек погибли, трое пострадали, сейчас на месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб», – говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, в автобусе находилось 15 человек. Также сообщается, что причиной аварии стал сильный боковой ветер и мокрая трасса.

По данным агентства, автобус следовал из Москвы в Донецк. При этом большинство пассажиров - жители оккупированных территорий Украины.

Сообщается также, что водитель автобуса жив, он гражданин Украины.