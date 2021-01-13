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Утром 13 января в Ростовской области РФ произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором ехали украинцы, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«В 6:25 на 973 км а/д М4-Дон произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным водитель 1973 года рождения, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате двое человек погибли, трое пострадали, сейчас на месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб», – говорится в сообщении. 

Как сообщает ТАСС, в автобусе находилось 15 человек. Также сообщается, что причиной аварии стал сильный боковой ветер и мокрая трасса.

По данным агентства, автобус следовал из Москвы в Донецк. При этом большинство пассажиров - жители оккупированных территорий Украины.

Сообщается также, что водитель автобуса жив, он гражданин Украины.
ForUm

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