также в разделеОбщество
Украинская армия поднялись в рейтинге самых мощных в мире 6
Карпаты засыпало до 1 метра снега 5
Более 4 тысяч пунктов обогрева открыли из-за сильных морозов 7
В армии за сутки обнаружили 70 новых случаев коронавируса 7
Сегодня в Украине отмечают День памяти «киборгов» 27
Названа возможная цена на COVID-вакцину в частных клиниках 19
В Украине за сутки почти 8 тысяч новых случаев новых случаев COVID-19 16
15 января. Картина дня 45
Выкопанный в лесу архив УПА выложили онлайн 38
Синоптик рассказала, когда в Украине спадут морозы 34
В Кабмине хотят покончить со старыми маршрутками 33
Помилованного Зеленским под обмен разбойника осудили в очередной раз 32
В Украине в прошлом году воссоздали 39 тысяч га леса 13
Дельцы «клепали» непригодные снаряды для ВСУ 20
Шмыгаль: С 25 января в Украине будет «оранжевый» карантин 70
Татаров утверждает, что заявление НАБУ по его делу – неправда 24
КСУ проверит конституционность укрупнения районов 19
В Украине дети стали чаще болеть COVID-19 10

Украинский военный получил ранения в результате обстрела противника у Волновахи Донецкой области.

Об этом сообщили в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Российские гибридные войска открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины около 22:00 в пятницу, 15 января. Состояние раненого военного оценивается как стабильное.

«Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела «режим тишины» и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ», - заявили в ТКГ.

За прошедшие сутки пророссийские боевики пять раз обстреляли опорные пункты украинских подразделений на Донбассе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги