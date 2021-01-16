Украинский военный получил ранения в результате обстрела противника у Волновахи Донецкой области.
Об этом сообщили в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Российские гибридные войска открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины около 22:00 в пятницу, 15 января. Состояние раненого военного оценивается как стабильное.
«Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела «режим тишины» и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ», - заявили в ТКГ.
За прошедшие сутки пророссийские боевики пять раз обстреляли опорные пункты украинских подразделений на Донбассе.
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