За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал пять обстрелов со стороны боевиков. Один украинский военный был ранен.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Гнутово и Талаковки террористы несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Трудовского боевики совершили в сторону украинских позиций несколько очередей из стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военный получил огнестрельное ранение. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север неподалеку Пивденного боевики вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

«На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь», — заявили в штабе.

С начала текущих суток на Донбассе штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.

Напомним, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.