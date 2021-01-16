За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал пять обстрелов со стороны боевиков. Один украинский военный был ранен.
Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Гнутово и Талаковки террористы несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север неподалеку Пивденного боевики вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
«На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь», — заявили в штабе.
С начала текущих суток на Донбассе штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.
Напомним, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
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