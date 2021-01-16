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В Бразилии обнаружили первый случай повторного случая заражения новым штаммом коронавируса, который обнаружили в Японии.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Бразилии.

Повторно новым видом коронавируса заразилась 29-летняя женщина. Впервые у нее обнаружили коронавирус в марте 2020 года. Однако 30 декабря ПЦР-тест опять показал положительный результат.

«Проведенный анализ показал набор мутаций, совместимый с вариантом вируса SARS-CoV-2, недавно идентифицированным Министерством здравоохранения Японии, но родом из Амазонаса», — сообщили в ведомстве.

Напомним, новый британский штамм коронавируса обнаружили уже на 50 территориях.
ForUm

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