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В США министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар подал в отставку. Об этом сообщает Associated Press в субботу, 16 января.

В письме президенту США Дональду Трампу Азар осудил беспорядки в Капитолии. Министр назвал их «атакой на демократическую систему США».

Теперь Азар продолжит работать до 20 января.

Напомним, что США массово вводят санкции перед уходом Трампа. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.
ForUm

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