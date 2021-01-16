В США министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар подал в отставку. Об этом сообщает Associated Press в субботу, 16 января.

В письме президенту США Дональду Трампу Азар осудил беспорядки в Капитолии. Министр назвал их «атакой на демократическую систему США».

Теперь Азар продолжит работать до 20 января.

Напомним, что США массово вводят санкции перед уходом Трампа. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.