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Заявление исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко о планах правительства возобновить экспорт газа из страны-агрессора в «Европейской Солидарности» рассматривают как доказательство намерений высшего политического руководства государства вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы.

Об этом заявляет пресс-служба политсилы.

«Чисто по формальным признакам следовало бы требовать отставки Витренко. Но, очевидно, что его заявление не могло быть не согласованно с Офисом президента. Подтверждается версия, которую «Европейская Солидарность» озвучила несколько дней назад в своем заявлении, что провокация с немотивированным повышением цены на газ имела целью обосновать возвращение Украины в газовую кабалу к Кремлю», - заявили в политсиле.

«Теперь мы не сомневаемся в том, что главной темой Берлинской встречи советников нормандского формата был не поиск мира на Донбассе, а восстановление экспорта голубого топлива из РФ, что означает прямое финансирование бюджета страны-агрессора», - считают в партии.

И все это поставили на повестку дня именно тогда, когда Газпром стремительно теряет позиции на европейском рынке, а Соединенные Штаты усиливают меры, чтобы заблокировали строительство Северного потока.

«Категорическая неприемлемость возобновления экспорта газа из России – это красная линия, подобная той, которую общество провело в ноябре 2019 накануне саммита нормандского формата. Украина уже более пяти лет не покупает газа в России, и наша энергетическая независимость от агрессивной империи является одним из главным достижений прошлого десятилетия. Отступить от этого - значит капитулировать перед Россией. И это вопрос личной ответственности не технократа Витренко, хотя такое заявление не делает ему чести, а лично Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля. Обоим следует перечитать статью Уголовного кодекса о государственной измене», - заявили у Порошенко.

Напомним, и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что для решения проблем на украинском рынке газа нужно разрешить независимым компаниям экспортировать газа из РФ.   
ForUm

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