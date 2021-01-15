В ходе лесокультурной компании 2020 года было воспроизведено более 39 тысяч гектаров лесов и высажено более 160 млн сеянцев, сообщила пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Глава ведомства Василий Кузевич отметил, что несмотря на то, что лесоводы ежегодно осуществляют облесение на десятках тысяч гектаров, высаживая миллионы деревьев, благодаря проекту «Озеленение Украины» к их труду удалось привлечь внимание 50 тысяч украинцев.

Наибольшие объемы по лесовосстановлению выполнены в Житомирском (6478 га), Волынской (5578 га), Ривненском (4963 га), Киевском (2459 га), Закарпатском (2150 га), Черниговском (2134 га) и Ивано-Франковском (2131 га) областных управлениях лесного и охотничьего хозяйства.

Ежегодные экологические кампании направлены, в первую очередь, на выполнение важной задачи лесоводов - восстановление леса на свежих вырубках.