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Следственные судьи Высшего антикоррупционного суда оставили без удовлетворения три заявления, которые подали подозреваемый и защитники по отводу следственного судьи ВАКС, рассматривающего ходатайство о продлении срока предварительного расследования по делу ОАСК. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Постановления вступают в законную силу с момента их провозглашения и обжалованию не подлежат.

В суде напомнили, что ранее следственный судья ВАКС из-за несоблюдения требований законодательства вернул ходатайство детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования в деле ОАСК.
ForUm

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