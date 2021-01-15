также в разделеОбщество
Выкопанный в лесу архив УПА выложили онлайн
В Кабмине хотят покончить со старыми маршрутками 11
Помилованного Зеленским под обмен разбойника осудили в очередной раз 7
В Украине в прошлом году воссоздали 39 тысяч га леса 7
Дельцы «клепали» непригодные снаряды для ВСУ 9
Шмыгаль: С 25 января в Украине будет «оранжевый» карантин 14
Татаров утверждает, что заявление НАБУ по его делу – неправда 22
КСУ проверит конституционность укрупнения районов 10
В Украине дети стали чаще болеть COVID-19 6
Защита водителя «Схем» пошла в Верховный суд из-за Портнова 9
В Николаевском горсовете прошли обыски 7
ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о возвращении дела Татарова НАБУ 19
Мотор Сич, причастная к гибели 26 военных курсантов, ремонтирует «борт №1» президента Зеленского 35
Кандидат в мэры Борисполя Скороход взяла на поруки мажора, который убил 16-летнюю девочку 16
ООН: Адаптация к изменению климата требует около $70 миллиардов в год 9
Эпидемиолог спрогнозировала сроки снижения заболеваемости коронавирусом 14
ОГП со второй попытки открыл дело против нардепа за кнопкодавство 19
Минздрав обновил список стран «красной» и «зеленой» зон 33

В Украине на выходных ожидаются сильные морозы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

«Главным ньюсмейкером ближайших выходных будет температура воздуха. Потому что воздушная арктическая масса уже дошла до Украины, усаживается в синоптическом кресле и ближайшие несколько дней рассчитывает у нас хорошо отдохнуть. Где-то до 20-го января», – написала она.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в ночь на субботу ожидается -12-18 градусов, в ночь на воскресенье - 15-23 градуса мороза, в низинах, при прояснениях возможно до -25 градусов. В южной части также будет морозно, но на несколько градусов выше, ночью -9-14, днем ​​-5-11 градусов. В большинстве областей Украины в дневные часы 16-17 января предполагается -10-15 градусов, в воскресенье в западной части -5-11 градусов. На дорогах – гололедица.

Также, по словам Диденко, существенных осадков в Украине в ближайшее время не ожидается.

Она отметила, что в Киеве суббота и воскресенье ожидаются очень холодными - ночью 12-15 градусов мороза, при прояснениях до -16-18 градусов, днем ​​выходные в столице -10-13 градусов. Без существенных осадков. На дорогах и тротуарах - гололедица.

«На голодную Кутью и на Крещение морозы окрепнут еще на несколько градусов. Поэтому любители нырять в проруби хорошо подумайте», – подытожила она.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
7107 грн.
6
Теги