В Украине на выходных ожидаются сильные морозы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Главным ньюсмейкером ближайших выходных будет температура воздуха. Потому что воздушная арктическая масса уже дошла до Украины, усаживается в синоптическом кресле и ближайшие несколько дней рассчитывает у нас хорошо отдохнуть. Где-то до 20-го января», – написала она.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в ночь на субботу ожидается -12-18 градусов, в ночь на воскресенье - 15-23 градуса мороза, в низинах, при прояснениях возможно до -25 градусов. В южной части также будет морозно, но на несколько градусов выше, ночью -9-14, днем ​​-5-11 градусов. В большинстве областей Украины в дневные часы 16-17 января предполагается -10-15 градусов, в воскресенье в западной части -5-11 градусов. На дорогах – гололедица.

Также, по словам Диденко, существенных осадков в Украине в ближайшее время не ожидается.

Она отметила, что в Киеве суббота и воскресенье ожидаются очень холодными - ночью 12-15 градусов мороза, при прояснениях до -16-18 градусов, днем ​​выходные в столице -10-13 градусов. Без существенных осадков. На дорогах и тротуарах - гололедица.

«На голодную Кутью и на Крещение морозы окрепнут еще на несколько градусов. Поэтому любители нырять в проруби хорошо подумайте», – подытожила она.