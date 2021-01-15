В Одессе полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в 185-ти дошкольных учебных заведениях, сообщает пресс-служба областной полиции.
Сообщение о 185-ти детсадах, в которых якобы сегодня должен произойти взрыв, поступило на электронный адрес полиции.
Его достоверность проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.
Напомним, 13 января неизвестный сообщил о минировании 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновского районного суду Одессы и здания Одесской областной прокуратуры.
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