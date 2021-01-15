В Украине проезд на дорогах государственного значения обеспечен, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Отмечается, что в Житомирской, Киевской, Черниговской, Ривненской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой и Черкасской областях выпало от 5 до 10 см снега.

«Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, а там, где в течение последних суток выпадали или идут осадки - покрытие местами заснеженное (Волынская, Донецкая, Киевская, Львовская, Ривненская, Черкасская области), местами гололедица в Днепропетровской и Николаевской областях», - говорится в сообщении.

На перевалочных участках снег идет уже вторые сутки, выпало 10-35 см. Дорожное покрытие мокрое, в Закарпатской, Львовской областях на дорогах снежная каша, в Ивано-Франковской области покрытие заснеженное.

«В областях выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Проезд на всех участках дорог государственного значения обеспечен», - отметили в Укравтодоре.

Отмечается, что для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожные организации задействовали в работе 1410 единиц техники и 1881 рабочих.