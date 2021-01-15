Израильская полиция проводит расследование относительно возможной незаконной поставки вакцины от коронавируса в Украину.

Об этом сказал глава департамента международных отношений министерства здравоохранения Израиля Ашер Ешайху Салмон на пресс-конференции, передает Укринформ.

«Полиция проводит расследование этой истории, и насколько мне известно, на сегодняшний день не установлено, действительно ли был случай контрабанды вакцины из Израиля в Украину. Убежден, что расследование будет проведено должным образом, и если такой случай действительно имел место, виновные будут привлечены к ответственности. В нашем понимании это очень серьезное преступление», - сказал представитель израильского Минздрава.

Он выразил уверенность, что о результатах расследования станет известно «в ближайшее время».

Отвечая на вопрос о том, проводится ли в стране вакцинация на коммерческой основе, Салмон отметил, что в Израиле прививки делают исключительно за государственный счет.

«Мы считаем, что это не этично (делать прививки платными. - Ред.). Продажа вакцины является нелегитимной, вакцинация проводится правительством, люди получают прививки бесплатно», - сказал он.

По словам представителя Минздрава, на сегодняшний день в Израиле прививки сделали 2 млн человек (население страны составляет около 9 млн), вторую дозу вакцины получили более 100 тысяч граждан. Планируется, что до конца марта-середины апреля уровень вакцинации населения Израиля достигнет 70%.

Салмон отметил, что конечной целью программы поэтапной вакцинации является 100%-ный охват прививками. Это касается не только граждан Израиля, но и иностранцев, находящихся на территории страны. По его словам, также есть попытки граждан других стран прибыть в Израиль и сделать прививку от коронавируса.

Ашер Ешайху Салмон рассказал, что для оптимизации использования вакцины в стране действует учет доз, использованных в течение дня.

Напомним, бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его данным, они платили за прививки по 2,5 тысячи евро.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса народных депутатов членов правительства.

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса.

В Министерстве здравоохранения Израиля утверждают, что о тайном снабжении для украинских чиновников не может быть и речи.